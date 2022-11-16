Okko и «Студия 24» объявили результаты open-call для будущих шоураннеров

«10 из 875 — это, с одной стороны, очень круто, а с другой — невероятно тяжело. Очень хочется сказать огромное спасибо всем, кто прислал свои заявки. Спасибо за доверие и веру в то, что с нами можно работать. Этот месяц я провел вне реальности — в сотнях новых миров, которые вы придумали и написали. Это было очень увлекательно», — заметил сооснователь киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24» Валерий Федорович.