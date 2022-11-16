Okko и «Студия 24» объявили результаты open-call для будущих шоураннеров

Okko, киностудия «Место силы» и киношкола «Студия 24» объявили результаты конкурса для будущих шоураннеров «5 пилотов для Okko». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Из 875 заявок было отобрано 10 финалистов, которых ждет бесплатное обучение с кураторами курса Евгением Никишовым и Валерием Федоровичем. Из них пятеро лучших получат финансирование на съемки пилотов для Okko.
В список финалистов вошли Евгений Баранов, Инкар Есмагамбетова, Юлиана Закревская, Мария Кац, Антон Риваль, Анна-Лиза Техменева, Дмитрий Юшков, а также Рамиль Карипов, Иван Милов и Полина Синева.
«10 из 875 — это, с одной стороны, очень круто, а с другой — невероятно тяжело. Очень хочется сказать огромное спасибо всем, кто прислал свои заявки. Спасибо за доверие и веру в то, что с нами можно работать. Этот месяц я провел вне реальности — в сотнях новых миров, которые вы придумали и написали. Это было очень увлекательно», — заметил сооснователь киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24» Валерий Федорович.