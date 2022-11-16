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Dior перевыпустил сумку, которую принцесса Диана носила на Met Gala
Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Французский модный дом Dior перевыпустил мини-сумку Lady Dior, которую принцесса Диана носила на Met Gala в 1996 году. Об этом сообщает Women’s Wear Daily.

На этой неделе в магазины поступила обновленная версия ее синей атласной сумки с аксессуарами из страз. Они доступны ограниченным тиражом в 200 экземпляров по цене 5000 евро (около 313 тыс. рублей).

Принцесса Диана с сумкой Lady Dior
© Anwar Hussein/Getty Images

Французский организатор мероприятия Франсуаза Дюма рассказала WWD историю названия культовой сумки. В 1995 году тогдашняя первая леди страны Бернадетт Ширак попросила Дюма выбрать подарок из бутика Dior для принцессы Уэльской, которую ожидали к чаю в Елисейском президентском дворце во время визита во Францию.

Дюма заприметила маленькую сумочку из ткани и сообщила о своем выборе Бернару Арно. Однако он попросил вернуть аксессуар обратно в магазин, потому что Dior в тот момент еще работал над экземпляром из кожи. Тогда дизайнеры закончили новый образец из кожи за ночь и прислали его Дюма.

Сумка настолько прочно стала ассоциироваться с принцессой Дианой, которую во Франции, несмотря на ее королевский титул, все еще называли леди Дианой, поэтому переименовали в ее честь. Lady Dior можно увидеть в пятом сезоне сериала Netflix «Корона», в котором рассказывается о превращении принцессы Дианы в икону международного стиля.

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Бернадетт ШиракБернар Арно
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