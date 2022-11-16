Dior перевыпустил сумку, которую принцесса Диана носила на Met Gala

Дюма заприметила маленькую сумочку из ткани и сообщила о своем выборе Бернару Арно. Однако он попросил вернуть аксессуар обратно в магазин, потому что Dior в тот момент еще работал над экземпляром из кожи. Тогда дизайнеры закончили новый образец из кожи за ночь и прислали его Дюма.