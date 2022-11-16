В России запустили соцсеть, в которой можно помогать НКО, просто листая ленту и лайкая посты

В России запустилась соцсеть ro:, которая ставит целью помощь благотворительным организациям. Об этом «Афише Daily» рассказали ее представители.
Устроена соцсеть примерно, как инстаграм*. Пользователи могут публиковать фото и видео, лайкать чужие посты, оставлять комментарии и переписываться в мессенджере. Однако в отличие от других подобных платформ ro: обещает направлять 80% своего рекламного дохода в пользу партнерских НКО.
В приложении можно выбрать одну из миссий: например, уменьшить углеродный след, очистить океан от мусора, помочь животным, детям, научному сообществу или людям, оказавшимся в трудной ситуации. Поменять миссию можно в любой момент.
Основал rо: — IT-предприниматель Андрей Ващенко. В прошлом он создал сервис Antimarket, который после продажи Х5 Group преобразовался в экспресс-доставку «Пятерочки» и «Перекрестка».
Сейчас ro: находится в стадии бета-тестирования. Получить к ней доступ можно после верификации, а приложение скачать в App Store или Google Play.
В соцсети отметили, что за последние три месяца благодаря новым пользователям ro: удалось перевести фондам-партнерам 500 тыс. рублей. Если ro: выберут 10% аудитории соцсетей, то НКО будут получать 10 млрд долларов в год (этого хватит, чтобы очистить океан от нефтяных пятен, накормить 100 млн голодающих людей или восстановить леса Амазонки), добавили представители проекта.
Сейчас с ro: сотрудничают следующие фонды: «Арифметика добра», «Дети-бабочки», «Собиратор», «РусДог», Solomon.Charity, «Чистые души», Dostup, «Рэй», «Мусора.Больше.Нет», «Мой Байкал», «Большая байкальская тропа», Asha’s Refuge, «Вирта», «Рука помощи бездомным животным», «Собаки, которые любят», «Движение вверх», «Живи», «Живой», «Равновесие», «Как ты», «Дети+», «Доступ открыт» и «Я свободен».
* Instagram принадледжит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.