В России запустили соцсеть, в которой можно помогать НКО, просто листая ленту и лайкая посты

В соцсети отметили, что за последние три месяца благодаря новым пользователям ro: удалось перевести фондам-партнерам 500 тыс. рублей. Если ro: выберут 10% аудитории соцсетей, то НКО будут получать 10 млрд долларов в год (этого хватит, чтобы очистить океан от нефтяных пятен, накормить 100 млн голодающих людей или восстановить леса Амазонки), добавили представители проекта.