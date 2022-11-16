Microsoft выпустила рождественский «уродливый свитер» со Скрепышом

Microsoft выпускает «уродливые свитера» уже пятый год. Все началось в 2017 году, когда компания в шутку попросила пользователей выбрать один из трех тематических свитеров, смоделированных ее дизайнерами. Реакция превзошла все ожидания, поэтому в следующем году компания выпустила небольшую партию Windows 95 — свитеров и раздала в рамках рекламной кампании. Уже потом Microsoft начала продавать свои ежегодные «уродливые свитера» — сначала с дизайном MS Paint в 2020 году, а затем с игрой-головоломкой «Сапер».