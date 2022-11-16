Зои Дойч встречает свою судьбу в трейлере комедии «Кое‑что от Tiffany»

Картина расскажет о двух незнакомцах — Рейчел, которая не готова выйти замуж за своего возлюбленного, и Итане, который, наоборот, уже готовится стать мужем. Их пути пересекаются, когда парень Рейчел покупает ей серьги в магазине Tiffany, а Итан берет там обручальное кольцо и их покупки путаются. Когда Рейчел и Итан встречаются, чтобы обменяться подарками, они находят общий язык и начинают подвергать сомнению все, что, как им казалось, они знали о своих отношениях.