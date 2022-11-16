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Зои Дойч встречает свою судьбу в трейлере комедии «Кое‑что от Tiffany»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:10

Amazon Studios представил трейлер праздничной романтической комедии «Кое‑что от Tiffany» по книге Мелиссы Хилл. Премьера фильма на Prime Video состоится 9 декабря.

Картина расскажет о двух незнакомцах — Рейчел, которая не готова выйти замуж за своего возлюбленного, и Итане, который, наоборот, уже готовится стать мужем. Их пути пересекаются, когда парень Рейчел покупает ей серьги в магазине Tiffany, а Итан берет там обручальное кольцо и их покупки путаются. Когда Рейчел и Итан встречаются, чтобы обменяться подарками, они находят общий язык и начинают подвергать сомнению все, что, как им казалось, они знали о своих отношениях.

История случается в Нью-Йорке во время Рождества, когда на улицах горят праздничные огни.

«Кое‑что от Tiffany» снял Дэрил Вайн по сценарию, адаптированному Тамарой Честной. Главные роли сыграли Зои Дойч, Кендрик Сэмпсон и Рей Николсон. Продюсерами выступили Риз Уизерспун и сама Дойч.

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Риз Уизерспун
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