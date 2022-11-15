«Если бы эти стены могли петь»: вышел трейлер документалки о легендарной студии «Эбби-Роуд»

На ютьюб-канале Disney+ появился трейлер документального фильма Мэри Маккартни «Если бы эти стены могли петь» — о легендарной студии «Эбби-Роуд» (Abbey Road Studios).
В создании картины приняли участие Пол Маккартни, Элтон Джон, Ринго Старр, Найл Роджерс, Ноэль Галлахер, Роджер Уотерс и Джордж Лукас. Они вспомнили, как создавали на студии свои работы.
«Если бы эти стены могли петь» выйдет на Disney+ 16 декабря. Релиз будет приурочен к 90-летию студии.
«Эбби-Роуд» была создана в 1931 году компанией EMI и получила название в честь лондонской улицы, на которой расположена. В разное время там записывались The Beatles, Duran Duran, Pink Floyd, Oasis, U2, Travis и другие известные музыканты.