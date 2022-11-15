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Кейт Уинслет и ее дочь появились в трейлере фильма «Я — Рут»
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:55

В сети появился трейлер фильма «Я — Рут», в котором снялись лауреатка «Оскара» Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Channel 4, где картина выйдет в рамках антологии Доминика Сэваджа «Я».

Сэвадж разработал картину вместе с Уинслет. Кинематографисты рассказали историю, посвященную кризису ментального здоровья среди молодых людей. В центре ленты — девочка-подросток Фрейя и ее напряженные отношения с матерью.

Роль Фрейи в фильме исполнила Триплтон. Уинслет предстала в образе ее любящей и заботливой матери Рут, которая становится свидетелем того, как ее дочь все больше и больше уходит в себя под влиянием социальных сетей.

Фильм по сценарию Сэваджа и Уинслет разработала кинокомпания Me + You Productions совместно с Juggle Productions. «Я — Рут» войдет в третий сезон антологии, в которой ранее уже участвовали Джемма Чан, Саманта Мортон, Вики МакКлюр.

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Кейт УинслетДжемма ЧанСаманта Мортон
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