В сети появился трейлер фильма «Я — Рут», в котором снялись лауреатка «Оскара» Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Channel 4, где картина выйдет в рамках антологии Доминика Сэваджа «Я».
Сэвадж разработал картину вместе с Уинслет. Кинематографисты рассказали историю, посвященную кризису ментального здоровья среди молодых людей. В центре ленты — девочка-подросток Фрейя и ее напряженные отношения с матерью.
Роль Фрейи в фильме исполнила Триплтон. Уинслет предстала в образе ее любящей и заботливой матери Рут, которая становится свидетелем того, как ее дочь все больше и больше уходит в себя под влиянием социальных сетей.
Фильм по сценарию Сэваджа и Уинслет разработала кинокомпания Me + You Productions совместно с Juggle Productions. «Я — Рут» войдет в третий сезон антологии, в которой ранее уже участвовали Джемма Чан, Саманта Мортон, Вики МакКлюр.