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В Москве пройдет фестиваль в честь 100-летия российского джаза
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:41

24 ноября в Концертном зале имени Чайковского уже в десятый раз пройдет фестиваль «Будущее джаза». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот день в честь 100-летия российского джаза молодые музыканты выступят с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.

Среди них — вокалисты Сандра Фракенберг и Артем Хрущалин, саксофонисты Анатолий Келе и Юрий Псянчин, гитарист Святослав Епифанов, контрабасист Михаил Дмитриев, барабанщик Даниил Морозов и пианист Григорий Иванов.

Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Приобрести их можно на «Афише».

Помимо фестиваля, 23 и 25 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдут концерты участников «Будущего джаза».

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