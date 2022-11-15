В Москве пройдет фестиваль в честь 100-летия российского джаза

24 ноября в Концертном зале имени Чайковского уже в десятый раз пройдет фестиваль «Будущее джаза». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
В этот день в честь 100-летия российского джаза молодые музыканты выступят с Московским джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана.
Среди них — вокалисты Сандра Фракенберг и Артем Хрущалин, саксофонисты Анатолий Келе и Юрий Псянчин, гитарист Святослав Епифанов, контрабасист Михаил Дмитриев, барабанщик Даниил Морозов и пианист Григорий Иванов.
Помимо фестиваля, 23 и 25 ноября в Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдут концерты участников «Будущего джаза».