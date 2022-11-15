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Okko представил тревел-сериал с Александром Цыпкиным «#Непровинция»
Дарья Мельникова
Сегодня в 16:05

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал эксклюзивный тревел-сериал «#Непровинция». Ведущим документального проекта стал писатель и сценарист Александр Цыпкин.

Первые пять выпусков, доступные в Okko, посвящены Владивостоку, Великому Новгороду, Туле, Алтаю и Калининграду. Далее по маршруту запланированы Казань, Калуга, Красноярск, Томск, Новосибирск, Улан-Удэ, Тюмень, Саратов, Самара, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Якутск, Сургут, Хабаровск, Мурманск и другие города.

Всего создатели планируют выход 25 серий о городах и людях «вне столицы».

«#Непровинция» познакомит зрителей с людьми, которые выбрали жизнь вне двух столиц и не пожалели об этом. Вместе с героями ведущий попытается разобраться, как сложилось то или иное мнение о маленьких городах.

«Несмотря на то, что, казалось бы, я посмотрел всю страну во время своих гастролей, по-настоящему я узнал ее только снимая „Непровинцию“. Фантастический с точки зрения вдохновения и мотивации проект. Это настоящая энциклопедия людей, которые в своих городах творят, создают и двигают нас вперед. Я познакомился с интереснейшими, неординарными жителями нестоличных городов и впервые поверил, что у нас все будет хорошо», — рассказал Цыпкин.

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Александр Цыпкин
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