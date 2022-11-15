Okko представил тревел-сериал с Александром Цыпкиным «#Непровинция»

«Несмотря на то, что, казалось бы, я посмотрел всю страну во время своих гастролей, по-настоящему я узнал ее только снимая „Непровинцию“. Фантастический с точки зрения вдохновения и мотивации проект. Это настоящая энциклопедия людей, которые в своих городах творят, создают и двигают нас вперед. Я познакомился с интереснейшими, неординарными жителями нестоличных городов и впервые поверил, что у нас все будет хорошо», — рассказал Цыпкин.