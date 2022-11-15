Блогера Штефанова проверяют на реабилитацию нацизма. Он считает доносчиком Стаса «Ай, как просто»

Блогера Александра Штефанова, рассказывающего об истории и политике, проверяют по статье о реабилитации нацизма. В сети предполагают, что заявление на него написал ютьюбер Станислав Васильев, более известный как Стас «Ай, как просто!».
14 ноября Штефанов в своем телеграм-канале сообщил о заявлении против него. Блогер написал, что следствие пока не может доказать, что в его действиях было «одобрение преступлений», установленных приговором Международного военного трибунала в отношении военных преступников стран оси, «отрицание фактов», выявленных этим судом, или «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
По мнению Штефанова, он получил «натянутую на ситуацию статью». Поначалу блогер не называл человека, который составил заявление.
В этот же день блогер и активистка Мария Мотузная написала в своем твиттере, что Стас «Ай, как просто!» «опять мусорнулся», и приложила отрывок из его видео от января 2021 года. В нем он сыплет угрозами тюрьмы и изнасилования Сергею Иванову, бывшему продюсеру ООО «Гоблин» Дмитрия Пучкова.
«Ты себе представляешь, сколько ты себе сейчас сроков уже насидел. Я буду биться, падла, пока ты не сядешь. И ты сядешь не только в тюрьму. Я тебя там не оставлю в покое, ты там на бутылку сядешь», — говорит Васильев.
Стас «Ай, как просто!» позиционирует себя как техноблогер. В описании одноименного ютьюб-канала он указал, что «любит технологии и гаджеты» и «старается честно и подробно рассказывать об устройстве». Однако с начала боевых действий на территории Украины почти каждое его видео, кроме «самого подробного разбора» российского процессора «Эльбрус», посвящено политике. 7 октября Васильев выложил почти трехчасовое видео о своей поездке в Донецк и Луганск под названием «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».
Штефанов, в свою очередь, критикует российскую спецоперацию на Украине. Конфликт между Россией и Украиной не раз становился причиной конфликтов двух блогеров. Последний раз, 7 ноября, Штефанов выложил очередной пятичасовой ролик, посвященный Васильеву. Блогер смотрел и комментировал реакцию Стаса «Ай, как просто!» на его видео, в котором он делает обзор на Стаса «Ай, как просто!».
15 ноября Штефанов опубликовал скриншот из телеграм-канала Васильева. Техноблогер утверждает, что не писал заявления, и при этом обвиняет исторического блогера в «публичном отрицании блокады Ленинграда» и в «постоянных оправданиях „Азова“*». Штефанов предложил ему извиниться и сделать опровержение, иначе «засужу тебя за клевету».
К следующему посту Штефанов прикрепил два скриншота и одно видео. На первой картинке Васильев с своем телеграм-канале заявляет, что Штефанов «вкидывает клевету» про блокаду Ленинграда и «абсолютно в открытую реабилитирует нацизм и гитлеризм». На второй можно увидеть комментарии к посту Егора Яковлева, которого Васильев называет «авторитетным историком»: пользователи призывают «накатать заяву» на Штефанова и привлечь его по уголовной статье. В отрывке из ролика Васильев обвиняет Штефанова в тех же вещах.
* Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.