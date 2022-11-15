Блогера Штефанова проверяют на реабилитацию нацизма. Он считает доносчиком Стаса «Ай, как просто»

Стас «Ай, как просто!» позиционирует себя как техноблогер. В описании одноименного ютьюб-канала он указал, что «любит технологии и гаджеты» и «старается честно и подробно рассказывать об устройстве». Однако с начала боевых действий на территории Украины почти каждое его видео, кроме «самого подробного разбора» российского процессора «Эльбрус», посвящено политике. 7 октября Васильев выложил почти трехчасовое видео о своей поездке в Донецк и Луганск под названием «Донбасский дневник. Как я побывал на войне».