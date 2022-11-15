Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера казанского ФК «Рубин»

Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера казанского ФК «Рубин», который он занимал с 2019 года. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
«Сегодня Леонид Викторович попрощался с командой на клубной базе. Он поблагодарил болельщиков, игроков, руководство клуба, город и республику за оказанное ему доверие», — сказано в заявлении «Рубина».
© ФК «Рубин»/Telegram
В клубе выразили огромную признательность Слуцкому за вклад в развитие команды. Так в сезоне 2020/21 «Рубин» под его руководством занял четвертое место в Российской Премьер-лиге.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Уткульбаев. Оставшиеся игры до зимней паузы команда проведет под его руководством.
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