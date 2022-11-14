Майк Тайсон выпустит мармелад с марихуаной в виде ушей. Вместе с боксером, чье ухо он откусил

Боксер Майк Тайсон выпустит в продажу мармелад в форме ушей совместно со своим спортивным противником Эвандером Холифилдом, который лишился части уха во время боя. Об этом сообщил MarketWatch.
В 1997 году Тайсон и Холифилд встретились на ринге. В третьем раунде Тайсон откусил сопернику кусочек уха. Аудитория поединка была в ужасе от этого эпизода. Позднее Тайсона оштрафовали за проявление такой агрессии на 3 млн долларов.
Теперь же спортсмены, очевидно, решили монетизировать один из самых ярких и скандальных эпизодов в их карьерах. Мармелад от Тайсона и Холифилда будет производить компания Carma Holdings под брендом Holy Ears («Святые уши»).
В состав сладости войдет тетрагидроканнабинол — вещество на основе марихуаны. Найти мармелад Holy Ears можно будет в магазинах сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси.
В состав сладости войдет тетрагидроканнабинол — вещество на основе марихуаны. Найти мармелад Holy Ears можно будет в магазинах сети Verano в штатах Аризона, Иллинойс, Невада и Нью-Джерси. Ранее боксеры предлагали купить «уши» со вкусом арбуза, яблочного пунша и ягод.