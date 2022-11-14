Майк Тайсон выпустит мармелад с марихуаной в виде ушей. Вместе с боксером, чье ухо он откусил

В 1997 году Тайсон и Холифилд встретились на ринге. В третьем раунде Тайсон откусил сопернику кусочек уха. Аудитория поединка была в ужасе от этого эпизода. Позднее Тайсона оштрафовали за проявление такой агрессии на 3 млн долларов.