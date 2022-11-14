В сети появился новый трейлер фильма «Империя света» с Оливией Колман

Чем закончится история Стефана и Хилари, можно будет узнать с 9 декабря — в этот день лента выйдет в кинопрокат. Помимо Уолман и Уорда, в фильме появятся Тоби Джонс («Девушка», «Дурная слава») и Колин Ферт («Король говорит», «Реальная любовь»).