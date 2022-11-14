В сети появился новый трейлер фильма «Империя света» с Оливией Колман

В сети появился новый трейлер фильма «Империя света», главную роль в котором исполнила Оливия Колман («Корона», «Фаворитка»). Его опубликовал ютьюб-канал Rotter Tomatoes Trailers.
Картину снял режиссер Сэм Мендес, известный по «Дороге перемен», «1917» и «Красоте по-американски». Он рассказал историю об актрисе по имени Хилари, которая скрывает свое прошлое и зарождающиеся запретные чувства.
Объектом внимании женщины становится новый работник старого кинотеатра — темнокожий Стефан, которого сыграл Майкл Уорд (. Он, согласно сюжету ленты, сталкивается с расизмом в Великобритании 1980-х годов.
В трейлере показано, как героиня показывает молодому возлюбленному место его работы, идет с ним на роллердром и отмечает Новый год на крыше, отдыхает на пляже, катается на аттракционах и наслаждается жизнью.
Однако Стефан привлекает нежелательное внимание. В одном из эпизодов фильма озлобленные белые мужчины разбивают стеклянные двери на входе в кинотеатр, преследуя сотрудника.
Чем закончится история Стефана и Хилари, можно будет узнать с 9 декабря — в этот день лента выйдет в кинопрокат. Помимо Уолман и Уорда, в фильме появятся Тоби Джонс («Девушка», «Дурная слава») и Колин Ферт («Король говорит», «Реальная любовь»).