Реклама
Новости
В сети появился новый трейлер фильма «Империя света» с Оливией Колман
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:36

В сети появился новый трейлер фильма «Империя света», главную роль в котором исполнила Оливия Колман («Корона», «Фаворитка»). Его опубликовал ютьюб-канал Rotter Tomatoes Trailers.

Картину снял режиссер Сэм Мендес, известный по «Дороге перемен», «1917» и «Красоте по-американски». Он рассказал историю об актрисе по имени Хилари, которая скрывает свое прошлое и зарождающиеся запретные чувства.

Объектом внимании женщины становится новый работник старого кинотеатра — темнокожий Стефан, которого сыграл Майкл Уорд (. Он, согласно сюжету ленты, сталкивается с расизмом в Великобритании 1980-х годов.

В трейлере показано, как героиня показывает молодому возлюбленному место его работы, идет с ним на роллердром и отмечает Новый год на крыше, отдыхает на пляже, катается на аттракционах и наслаждается жизнью.

Однако Стефан привлекает нежелательное внимание. В одном из эпизодов фильма озлобленные белые мужчины разбивают стеклянные двери на входе в кинотеатр, преследуя сотрудника.

Чем закончится история Стефана и Хилари, можно будет узнать с 9 декабря — в этот день лента выйдет в кинопрокат. Помимо Уолман и Уорда, в фильме появятся Тоби Джонс («Девушка», «Дурная слава») и Колин Ферт («Король говорит», «Реальная любовь»).

расскажите друзьям
люди
Оливия КолманСэм МендесМайкл УордТоби ДжонсКолин Ферт
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»