Netflix показал трейлер фильма «Старший». Он посвящен отцу Роберта Дауни-младшего

Дауни-старший начал свою карьеру в середине 1950-х. На его счету такие режиссерские работы как «Больше никаких оправданий», «Дворец Грисера», «Патни Своуп» и «Слишком много солнца». Также Дауни-старший известен как сценарист и актер. В частности, он сыграл судью Рамоса в комедии «Как украсть небоскреб».