Netflix показал трейлер фильма «Старший». Он посвящен отцу Роберта Дауни-младшего

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального фильма «Старший» («Sr.»), посвященного отцу актера Роберта Дауни-младшего — кинематографисту Роберту Дауни-старшему.
Лента, срежиссированная Крисом Смитом («American Movie», «Fyre»), выйдет на платформе 2 декабря. Она представит собой «любовно-непочтительный портрет жизни и карьеры киематографиста-вольнодумца».
По словам создателей фильма, он будет похож на медитацию об искусстве, смертности и исцелении поколенческой дисфункции. Картина станет трибьютом Роберта Дауни-младшего своему ушедшему отцу.
Роберт Дауни-старший скончался летом 2021 года в возрасте 85 лет. Уроженец Нью-Йорка, он умер в своем родном городе из‑за осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. У него осталось двое детей.
Дауни-старший начал свою карьеру в середине 1950-х. На его счету такие режиссерские работы как «Больше никаких оправданий», «Дворец Грисера», «Патни Своуп» и «Слишком много солнца». Также Дауни-старший известен как сценарист и актер. В частности, он сыграл судью Рамоса в комедии «Как украсть небоскреб».