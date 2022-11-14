На питчинге «Фонда кино» презентовали фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника

По сюжету еще во времена Древней Руси Илья Муромец и Соловей-разбойник оказываются погребенными лавиной, не закончив свою очередную битву. Спустя много веков героев достают из‑подо льда и создают из них стальных бойцов-киборгов. Адаптироваться в современности и победить Соловья ему помогают подростки Егор и Олег.