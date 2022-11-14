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На питчинге «Фонда кино» презентовали фильм про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника
Рустам Абдуллин
Вчера в 21:55

Компания «Карго» представила проект «Стальное сердце» про киборгов Илью Муромца и Соловья-разбойника на питчинге «Фонда кино». Бюджет фильма оценивается в 380 млн рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По сюжету еще во времена Древней Руси Илья Муромец и Соловей-разбойник оказываются погребенными лавиной, не закончив свою очередную битву. Спустя много веков героев достают из‑подо льда и создают из них стальных бойцов-киборгов. Адаптироваться в современности и победить Соловья ему помогают подростки Егор и Олег.

Муромца сыграет Кирилл Зайцев, роль Соловья-Разбойника исполнит Юрий Колокольников.

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Кирилл ЗайцевЮрий Колокольников
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