В Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка. Ирина Скиба занимала эту должность 20 лет

«Хамелеонов вместе с морскими рыбами в целом держать неправильно, они должны жить с рептилиями. Жившие в таких условиях особи умирали, убегали из клеток и терялись. Сделать мы ничего не могли — это было желание руководства, мы должны были подчиняться. Мёртвые хамелеоны по каким‑то причинам не списывались. А новые покупались за наличку — связи с другими зоопарками у нас утеряны, достать иначе животных трудно», — рассказала замглавы отдела «Акватеррариум» Наталия Нагаева.