В Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка. Ирина Скиба занимала эту должность 20 лет

В Петербурге уволили директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу после почти 20 лет на этой должности. Об этом рассказала «Фонтанка» в своем телеграм-канале.
В пресс-службе зоопарка заявили, что Скибу собирались уволить еще в конце октября. Но глава учреждения покинула отдел кадров до ознакомления с приказом об увольнении и взяла больничный — законность его получения предстоит проверить полиции.
В итоге подписать документ удалось только 11 ноября. Зоопарк после ухода Скибы возглавит на время Юрий Журавлев — биолог, руководивший отделом экспозиции Московского зоопарка с 2014 года. Он станет врио директора.
Причиной увольнения Скибы стали, вероятно, проблемы Ленинградского зоопарка с законом, отметила «Фонтанка». В работе учреждения неоднократно обнаруживали нарушения, о них заявляли и сами сотрудники зоопарка.
За что могли уволить Скибу
Экс-коллеги Скибы требовали ее отстранения от руководящей должности уже давно. Проблемы зоопарка стали очевидны в 2012 году, когда он лишился членства в Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов из‑за условий содержания животных.
По словам бывших сотрудников Скибы, под ее управлением была «уничтожена коллекция грызунов, козлов и баранов». Некоторых из них, как утверждали работники зоопарка, «живыми бросали в клетки к тиграм».
Ежегодно из зоопарка увольняли почти половину персонала — по 60–100 человек. Вместо специалистов в штат нанимали в том числе бывших силовиков. А вскоре в зоопарке разразился новый скандал: в 2016 году там стали закупать хамелеонов, которые погибали в десять раз быстрее, чем должны были.
«Хамелеонов вместе с морскими рыбами в целом держать неправильно, они должны жить с рептилиями. Жившие в таких условиях особи умирали, убегали из клеток и терялись. Сделать мы ничего не могли — это было желание руководства, мы должны были подчиняться. Мёртвые хамелеоны по каким‑то причинам не списывались. А новые покупались за наличку — связи с другими зоопарками у нас утеряны, достать иначе животных трудно», — рассказала замглавы отдела «Акватеррариум» Наталия Нагаева.
Мертвые животные и полиция
Руководитель «Акватеррариума» Александр Князев стал фигурантом уголовного дела о взятке, после чего Нагаевой передали документацию. Из нее женщина узнала об «огромных недостачах по оборудованию и животным». Эту недостачу, как заявляет Наталья, руководство зоопарка предложило ей «взять на себя».
Нагаева обратилась в полицию, где обнаружили, что на покупку около 80 хамелеонов потратили 7,5 млн рублей. При этом, по словам Натальи, указанных в документах особей в зоопарке не было — вместо них в клетках находились более дешевые рептилии.
Другие сотрудники зоопарка сообщили, что умерших животных хранят на территории в холодильнике. «По идее, их должны вскрывать и отдавать на утилизацию в Спецтранс, но более года этого не делалось», — пояснили работники учреждения. По их словам, в холодильнике полиция нашла примерно 20 хамелеонов, местоположение еще более 27 особей осталось неизвестным.
Кроме того, полиция обнаружила во время проверки оборудование для майнинга криптовалюты на территории зоопарка и закупку премиальных морепродуктов якобы для кормления животных. Правоохранители подозревают, что руководство зоопарка также получило 28 млн рублей за работу, которая и так входила в их обязанности.
Вегетарианская диета хищников
Главной проблемой Ленинградского зоопарка сотрудники называют плохой уход за животными. Они рассказали, что Скиба, придерживающаяся вегетарианского питания, предложила кормить часть хищников растительной пищей.
«С 2017 года рационы приматов изменились: их практически лишили кормов животного происхождения. Были изъяты без какой‑либо замены мясные корма и рыба (видимо, директор решила, что все приматы, как и она, должны стать вегетарианцами), в результате чего обезьяны стали проявлять агрессию к сотрудникам и к себе подобным — стали кусаться и нападать», — отметила экс-глава отдела «Млекопитающие» Светлана Шелгунова.
Она вспомнила, как однажды краснорукий тамарин Диана на глазах у посетителей убила своего соседа по вольеру — самца тупайи. Затем обезьяна съела свою жертву. После этого Скиба запретила совместное содержание тупай и игрунковых, а вот диету приматов не изменила.
«И это притом что сотрудниками нашего зоопарка был накоплен успешный опыт совместного содержания и размножения этих видов. Им мы делились с зарубежными коллегами», — добавила Шелгунова.
Бывший куратор коллекции Наталья Гусева добавила, что у животных из‑за вегетарианской диеты диагностировали рахит и нехватку витаминов.
Другие неприятности питомцев
Печально обстояли дела у зоопарка и с другими аспектами работы, в частности, с закупкой новых особей. Администрация Скибы предпочитала приобретать их у частных продавцов, несмотря на готовность других зоопарков помочь с размножением одиноких животных.
При этом руководство не проверяло документы своевременно, в том числе игнорировало информацию о поле животных. Из‑за этого часть приобретений оказалась бессмысленной.
Например, в пару к самке черного грифа купили еще одну самку, а амурскому тигру Амадею подобрали подругу, которая была слишком молода и к тому же приходилась Амадею племянницей, то есть не могла стать его партнершей для продолжения рода.
В 2021 году в зоопарке не смогли оказать помощь лебедю, сломавшему ногу. Как оказалось, в зоопарке нет возможности проводить операции, а на организацию приема в сторонней клинике ушла целая неделя. «Было уже поздно — обратно птица вернулась в пластиковом мешке», — рассказал экс-глава отдела «Приматы» Андрей Сулоев.
Указанные «Фонтанкой» факты нарушений в зоопарке пообещали проверить в петербургском комитете по культуре. Там изданию заявили, что сведения изучат также правоохранительные органы.