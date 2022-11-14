В США снесли отель Deauville Beach Resort, в котором останавливались Кеннеди, Синатра и The Beatles

В американском городе Майами-Бич снесли легендарный отель Deauville Beach Resort, в котором останавливались множество знаменитостей начиная с 1957 года. Об этом сообщил Sky News.
Постояльцами гостиницы в разные годы становились президент Джон Кеннеди, голливудская звезда Фрэнк Синатра и музыканты ливерпульской группы The Beatles. Также гостями отеля были Джуди Гарленд, Луи Армстронг и Тони Беннетт.
На территории Deauville Beach Resort проводились знаменитые вечеринки Rolling Parties — на них выступали ярчайшие артисты США. Одно из шоу, с участием The Beatles, показывали по телевидению в передаче Эда Салливана в 1964 году.
В 2017 году в здании отеля произошел крупный пожар, из‑за чего его пришлось закрыть. Вдобавок на Майами-Бич обрушился ураган Ирма, который также нанес серьезный ущерб постройке. Она были признана аварийной.
Восстанавливать гостиницу не стали, вместо этого ее решили снести при помощи контролируемого взрыва. Каким образом будет использована освободившаяся земля, на которой был построен отель, пока неясно.