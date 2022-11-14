Марго Робби не снимется в следующих «Пиратах Карибского моря» из‑за разных взглядов на франшизу

Марго Робби не появится в перезапуске «Пиратов Карибского моря». Об этом она рассказала в интервью Vanity Fair, посвященном драме «Вавилон».
У Робби была идея сделать главным персонажем женщину и переиначить саму историю, но у авторов франшизы были другие планы.
«У нас была идея сделать фильм, где в центре была бы героиня, но не так, чтобы весь каст был женским, с другим типом истории, которая была бы крутой. Таким создатели заниматься не хотят», — поделилась она.
В июне 2020 года The Hollywood Reporter сообщал, что Робби исполнит главную роль в ремейке «Пиратов Карибского моря». Продюсером этого проекта станет Джерри Брукхаймер, который являлся куратором всех фильмов франшизы.
Первая часть «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья вышла в 2003 году, последняя, «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», — в 2017-м. Все пять фильмов франшизы заработали в прокате 4,5 млрд долларов. В октябре 2018 года Disney объявил о перезапуске серии, но приглашенные сценаристы Ретт Риз и Пол Верник отказались над ним работать.