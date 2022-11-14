Арсен Мукенди исполнит хиты Майкла Джексона в оранжерее ВДНХ

26 ноября в оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт вокалиста, звезды шоу «Голос» и «Х-фактор. Главная сцена» Арсена Мукенди. Он исполнит главные хиты Майкла Джексона, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.
Организаторы концерта обещают зрелищное шоу, знаменитую черную шляпу, лунную походку и оригинальные аранжировки.
«Наслаждение для всех любителей пoп-музыки, рок-н-ролла, фанка и диско», — говорится в пресс-релизе ивента.
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