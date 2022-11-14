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Арсен Мукенди исполнит хиты Майкла Джексона в оранжерее ВДНХ
Виктория Шанина
Сегодня в 15:50

26 ноября в оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт вокалиста, звезды шоу «Голос» и «Х-фактор. Главная сцена» Арсена Мукенди. Он исполнит главные хиты Майкла Джексона, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.

Организаторы концерта обещают зрелищное шоу, знаменитую черную шляпу, лунную походку и оригинальные аранжировки.

«Наслаждение для всех любителей пoп-музыки, рок-н-ролла, фанка и диско», — говорится в пресс-релизе ивента.

Мероприятие начнется 26 ноября в 20.00. Билеты можно найти на сайте «Афиши».

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