Арсен Мукенди исполнит хиты Майкла Джексона в оранжерее ВДНХ

26 ноября в оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт вокалиста, звезды шоу «Голос» и «Х-фактор. Главная сцена» Арсена Мукенди. Он исполнит главные хиты Майкла Джексона, рассказали «Афише Daily» представители мероприятия.