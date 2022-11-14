У документалки про массовый голод в 1920-е годы в СССР отозвали прокатное удостоверение

«Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921–1923 годах был голод? Что погибли более 5 млн человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более 10 млн? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти», — написал Архангельский.