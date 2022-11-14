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У документалки про массовый голод в 1920-е годы в СССР отозвали прокатное удостоверение
Семён Гудошников
Сегодня в 13:02

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод» — о массовом голоде 1921–1923 годов в СССР. Об этом в фейсбуке* заявил один из авторов проекта, литературный критик Александр Архангельский.

В качестве причины отзыва в министерстве заявили, что в картине «обнаружены сведения, распространение которых запрещено законодательством РФ».

«Каким же законодательством запрещено рассказывать о том, что в 1921–1923 годах был голод? Что погибли более 5 млн человек? Что мир (далеко не весь, кстати) переступил через идеологию и проявил солидарность со страдающими жителями России? И благодаря этому было спасено более 10 млн? Это предательство собственной истории, предательство семейной памяти», — написал Архангельский.

Он отметил, что отсутствие прокатного удостоверения на запрещает показ в принципе. Фильм можно демонстрировать «исключительно в культурно-просветительских целях». Авторы намерены проводить показы в музеях, выставочных залах и университетах. А еще планируют разместить картину на ютьюбе.

Архангельский создал документальную ленту вместе с журналистами Максимом Курниковым и Татьяной Сорокиной. Производство фильма было завершено в сентябре 2022 года, тогда же стартовали его показы. Архангельский подчеркнул, что «Голод» снимался именно для больших экранов, на которых без прокатного удостоверения его больше нельзя демонстрировать.

* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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