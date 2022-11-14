Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20

Министр иностранных дел Сергей Лавров был госпитализирован после прибытия на индонезийский остров Бали, где 15 ноября стартует саммит «Большой двадцатки». Об этом пишет AP News со ссылкой на источники в правительстве Индонезии.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков.
Ну, ждите, мировой эксклюзив», — пишет Захарова в своем телеграм-канале.
Новость дополняется.
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