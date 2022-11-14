Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков.

Ну, ждите, мировой эксклюзив», — пишет Захарова в своем телеграм-канале.