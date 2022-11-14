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Сергей Лавров доставлен в больницу после прибытия на саммит G20
Виктория Шанина
Сегодня в 12:18

Министр иностранных дел Сергей Лавров был госпитализирован после прибытия на индонезийский остров Бали, где 15 ноября стартует саммит «Большой двадцатки». Об этом пишет AP News со ссылкой на источники в правительстве Индонезии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эту информацию отрицает.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков.
Ну, ждите, мировой эксклюзив», — пишет Захарова в своем телеграм-канале.

Новость дополняется.

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Сергей ЛавровМария Захарова
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