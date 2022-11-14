В России за год стало на 200 маршрутов наземного транспорта меньше

В рейтинге городов по качеству общественного транспорта первое место заняла Пермь. За ней идут Новокузнецк и Екатеринбург. Эксперты Simetra указывают, что в Перми и Новокузнецке провели комплексную реформу общественного транспорта в последние годы, а их администрации на регулярной основе отслеживают и решают проблемы в этой сфере.