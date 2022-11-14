В России за год стало на 200 маршрутов наземного транспорта меньше

За последний год власти сократили 200 маршрутов наземного общественного транспорта в 84 крупнейших городах России. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг городов по качеству общественного транспорта от компании Simetra.
Из сокращенных маршрутов — 190 автобусных линий и 10 троллейбусных. Общее число маршрутов снизилось на 4%, парк автобусов стал меньше на 7%, а троллейбусов и трамваев — на 3%. Руководитель Simetra Юрий Сурнин считает, что это может быть плохим сигналом, свидетельствующим о стагнации систем городского транспорта.
Эксперты, опрошенные изданием, одной из причин сокращений называют западные санкции. Они разорвали сложившиеся логистические цепочки, вызвали перебои с поставками комплектующих и рост цен. К примеру, Тихвинский вагоностроительный завод ушел в простой на 2,5 месяца из‑за дефицита подшипников, производимых в США.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, в свою очередь, объясняет сокращение числа линий оптимизацией маршрутной сети, которую проводят во многих городах. Оптимизация предполагает добавление бесплатной пересадки и снижение единиц техники, отмечает он.
Однако, согласно исследованию Simetra, интенсивность движения общественного транспорта сокращается. За последний год средний интервал движения в 84 крупнейших городах России вырос с 16 до 19 минут, а среднее ожидание на остановке любого маршрута увеличилось с 1,8 до 2 минут. При этом пассажирооборот снизился на 1,2%.
В рейтинге городов по качеству общественного транспорта первое место заняла Пермь. За ней идут Новокузнецк и Екатеринбург. Эксперты Simetra указывают, что в Перми и Новокузнецке провели комплексную реформу общественного транспорта в последние годы, а их администрации на регулярной основе отслеживают и решают проблемы в этой сфере.