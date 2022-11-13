В сети появился трейлер фильма Серебренникова «Жена Чайковского»

На ютьюбе выложили трейлер новой картины Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Он приурочен к старту проката фильма в Эстонии — первой страны, где лента выходит в массовый прокат. Премьера картины состоялась на 75-м Каннском кинофестивале.
Действие киноленты происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.
В «Жене Чайковского» снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.