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В сети появился трейлер фильма Серебренникова «Жена Чайковского»
Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

На ютьюбе выложили трейлер новой картины Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского». Он приурочен к старту проката фильма в Эстонии — первой страны, где лента выходит в массовый прокат. Премьера картины состоялась на 75-м Каннском кинофестивале.

Действие киноленты происходит в России во второй половине XIX века. Сюжет рассказывает о жене композитора Антонине Милюковой, которая не может смириться с гомосексуальностью Петра Чайковского, из‑за чего впадает в безумие.

В «Жене Чайковского» снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Оксимирон, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, Варвара Шмыкова, Владимир Мишуков и другие.

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Цвет несвободы: о чем фильм «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова
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Кирилл СеребренниковАнтонина МилюковаПетр ЧайковскийАлена МихайловаАлександр ГорчилинФилипп АвдеевВарвара ШмыковаВладимир Мишуков
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