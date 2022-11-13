В аэропорту Парижа умер иранский беженец, вдохновивший Спилберга на «Терминал»

Иранский беженец Мехран Карими Нассери, чья история 18 лет жизни в аэропорту имени Шарля де Голля в Париже вдохновила Стивена Спилберга на создание «Терминала», умер в терминале 2 °F того же самого аэропорта. Об этом сообщает Associated Press.
Полиция и медики не смогли спасти 76-летнего иранца, смерть наступила от сердечного приступа. По словам представителя аэропорта, в последние недели он снова жил в аэропорту.
Нассери прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. Тогда Великобритания отказала ему в политическом убежище, несмотря на заявление о том, что его мать шотландка. После этого он объявил себя лицом без гражданства и решил жить в аэропорту. Впервые он покинул аэропорт, когда попал в больницу в 2006 году, через 18 лет после того, как впервые поселился в терминале.
История Нассери стала источником вдохновения для фильма Стивена Спилберга «Терминал», в котором Том Хэнкс играет выходца из Восточной Европы, проживающего в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди после того, как ему отказали во въезде в Соединенные Штаты.
В 2004 году Нассери опубликовал автобиографию под названием «The Terminal Man».