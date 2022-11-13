В аэропорту Парижа умер иранский беженец, вдохновивший Спилберга на «Терминал»

Нассери прожил в терминале I аэропорта Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. Тогда Великобритания отказала ему в политическом убежище, несмотря на заявление о том, что его мать шотландка. После этого он объявил себя лицом без гражданства и решил жить в аэропорту. Впервые он покинул аэропорт, когда попал в больницу в 2006 году, через 18 лет после того, как впервые поселился в терминале.