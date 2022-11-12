Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

25-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в короткой программе на четвертом этапе Гран-при России, который проходит в Москве. Об этом пишут РИА «Новости».
Результат Туктамышевой по итогам проката составил 84,05 балла. На втором месте оказалась Софья Акатьева (83,39), на третьем — Софья Муравьева (82,24).
Туктамышева сумела восстановиться после травмы и выполнила в рамках короткой программы Гран-при тройной аксель. На тренировке ей также удалось прыгнуть тулуп в четыре оборота, однако на турнире она не стала его исполнять.
«Я катала для себя, было важно откатать с чистым каскадом „3-3“, в начале сезона я не могла прыгать тулуп в каскаде, болела нога. Сейчас лучше, и четверной тулуп [на тренировке] сделала, мне это раньше мешало», — рассказала фигуристка.