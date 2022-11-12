Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

«Я катала для себя, было важно откатать с чистым каскадом „3-3“, в начале сезона я не могла прыгать тулуп в каскаде, болела нога. Сейчас лучше, и четверной тулуп [на тренировке] сделала, мне это раньше мешало», — рассказала фигуристка.