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В декабре во «Флаконе» пройдет новогодний Eco Friendly Fest
Виктория Шанина
Сегодня в 14:11

3 и 4 декабря в пространстве московского дизайн-завода «Флакон» состоится уже третий эко-фестиваль Eco Friendly Fest. Организаторы рассказали «Афише Daily», что в этот раз они попытаются подарить всем гостям новогоднее настроение в преддверии праздников.

Как и всегда, цель проекта — рассказать о инициативах и проектах, которые помогут сделать повседневную жизнь экологичнее и привить правильные привычки. Но программа не только познавательная, но и интересная — чтобы ни дети, ни взрослые не заскучали.

На дни фестиваля запланированы лекции от экспертов об опыте работы над практиками устойчивого развития, выставка произведений в стиле треш-арт, буккросинг, вещевой своп и сбор вторсырья. Также в программе: мастер-классы по декору, апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» и эко-квест с призами.

Вход на мероприятия свободный, нужно только предварительно зарегистрироваться по ссылке. А подробности об Eco Friendly Fest можно найти на сайте «Афиши».

За два дня прошедшего в сентябре фестиваля организаторам удалось собрать и отправить на переработку 340 килограммов отходов в виде пластика, стекла, бумаги и электронных устройств, найти новых владельцев для более 700 книг и 400 килограммов одежды.

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