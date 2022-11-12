В декабре во «Флаконе» пройдет новогодний Eco Friendly Fest

3 и 4 декабря в пространстве московского дизайн-завода «Флакон» состоится уже третий эко-фестиваль Eco Friendly Fest. Организаторы рассказали «Афише Daily», что в этот раз они попытаются подарить всем гостям новогоднее настроение в преддверии праздников.
Как и всегда, цель проекта — рассказать о инициативах и проектах, которые помогут сделать повседневную жизнь экологичнее и привить правильные привычки. Но программа не только познавательная, но и интересная — чтобы ни дети, ни взрослые не заскучали.
На дни фестиваля запланированы лекции от экспертов об опыте работы над практиками устойчивого развития, выставка произведений в стиле треш-арт, буккросинг, вещевой своп и сбор вторсырья. Также в программе: мастер-классы по декору, апсайкл-станции от фонда «Второе дыхание» и эко-квест с призами.
За два дня прошедшего в сентябре фестиваля организаторам удалось собрать и отправить на переработку 340 килограммов отходов в виде пластика, стекла, бумаги и электронных устройств, найти новых владельцев для более 700 книг и 400 килограммов одежды.