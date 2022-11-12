Михалков посчитал невозможным участие российских фильмов на «Оскаре» из‑за условий отбора

По его словам, «Оскар» сейчас рассматривает только те картины, в которых есть расовое разнообразие актерского состава и представители ЛГБТ-сообщества. Правила, по которым фильм-номинант должен соответствовать одному из четырех критериев, киноакадемия ввела в 2020 году. Для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 годах соблюдение этих стандартов не является обязательным условием. Правила будут касаться лишь «Лучшего фильма» и не коснутся других номинаций.