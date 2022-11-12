Михалков посчитал невозможным участие российских фильмов на «Оскаре» из‑за условий отбора

Режиссер Никита Михалков назвал невозможным участие российских фильмов на премии «Оскар», потому что критерии отбора конкурса противоречат российским ценностям. Об этом сообщает ТАСС.
Продолжительность отказа Российского оскаровского комитета выдвигать фильмы на премию зависит от срока действия таких правил, указал режиссер. Михалков сделал заявление перед показом спектакля «12» в Чите.
По его словам, «Оскар» сейчас рассматривает только те картины, в которых есть расовое разнообразие актерского состава и представители ЛГБТ-сообщества. Правила, по которым фильм-номинант должен соответствовать одному из четырех критериев, киноакадемия ввела в 2020 году. Для номинации фильма на главный «Оскар» в 2022 и 2023 годах соблюдение этих стандартов не является обязательным условием. Правила будут касаться лишь «Лучшего фильма» и не коснутся других номинаций.
«Считаю, что „Оскар“ умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», — рассказал Михалков.