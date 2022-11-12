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Апелляционный суд Швеции отклонил иск Дерипаски к Черногории об экспроприации активов
Виктория Шанина
Сегодня в 10:44

Апелляционный суд в Швеции встал на сторону Черногории в разбирательстве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской по делу о приватизации его активов. Об этом сообщает черногорское информагентство ДАН.

Речь идет о приватизации алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) и бокситового рудника Rudnici Boksita Niksic (RBN). Эту процедуру запустили еще в 2016 году, тогда же Дерипаска обвинил Черногорию в экспроприации своих активов и потребовал вернуть ему 600 млн евро за потерянные инвестиции в KAP.

Международный арбитражный суд в 2019 году вынес решение в пользу Черногории — суд отказался удовлетворить иск о выплате компенсации и обязал Дерипаску компенсировать судебные расходы в размере 1,6 млн евро. В начале 2020-го Олег Дерипаска подал новый иск, уже в Апелляционный суд Швеции — он потребовал изменить арбитражное решение от 2016 года.

«Апелляционный суд после оценки правомерности решения принял аргументы нашей страны и вынес решение в пользу Черногории», — цитирует ДАН Минэкономики Черногории.

Кроме того, Олег Дерипаска обязан возместить затраты на делопроизводство — 715 тыс. долларов.

В 2005 году Олег Дерипаска приобрел контрольный пакет Kombinat Aluminijuma Podgorica и Niksic Bauxite Mine, активами которых на тот момент управляла кипрская компания Central European Aluminium Company. В 2013-м алюминиевый комбинат по инициативе правительства Черногории был признан банкротам, компанию продали за 29 млн евро, а ее задолженность оценивалась примерно в 350 млн евро (половина этой суммы приходилась на структуры En+).

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