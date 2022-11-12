Апелляционный суд Швеции отклонил иск Дерипаски к Черногории об экспроприации активов

В 2005 году Олег Дерипаска приобрел контрольный пакет Kombinat Aluminijuma Podgorica и Niksic Bauxite Mine, активами которых на тот момент управляла кипрская компания Central European Aluminium Company. В 2013-м алюминиевый комбинат по инициативе правительства Черногории был признан банкротам, компанию продали за 29 млн евро, а ее задолженность оценивалась примерно в 350 млн евро (половина этой суммы приходилась на структуры En+).