Апелляционный суд Швеции отклонил иск Дерипаски к Черногории об экспроприации активов

Апелляционный суд в Швеции встал на сторону Черногории в разбирательстве с российским бизнесменом Олегом Дерипаской по делу о приватизации его активов. Об этом сообщает черногорское информагентство ДАН.
Речь идет о приватизации алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica (KAP) и бокситового рудника Rudnici Boksita Niksic (RBN). Эту процедуру запустили еще в 2016 году, тогда же Дерипаска обвинил Черногорию в экспроприации своих активов и потребовал вернуть ему 600 млн евро за потерянные инвестиции в KAP.
Международный арбитражный суд в 2019 году вынес решение в пользу Черногории — суд отказался удовлетворить иск о выплате компенсации и обязал Дерипаску компенсировать судебные расходы в размере 1,6 млн евро. В начале 2020-го Олег Дерипаска подал новый иск, уже в Апелляционный суд Швеции — он потребовал изменить арбитражное решение от 2016 года.
«Апелляционный суд после оценки правомерности решения принял аргументы нашей страны и вынес решение в пользу Черногории», — цитирует ДАН Минэкономики Черногории.
Кроме того, Олег Дерипаска обязан возместить затраты на делопроизводство — 715 тыс. долларов.
В 2005 году Олег Дерипаска приобрел контрольный пакет Kombinat Aluminijuma Podgorica и Niksic Bauxite Mine, активами которых на тот момент управляла кипрская компания Central European Aluminium Company. В 2013-м алюминиевый комбинат по инициативе правительства Черногории был признан банкротам, компанию продали за 29 млн евро, а ее задолженность оценивалась примерно в 350 млн евро (половина этой суммы приходилась на структуры En+).