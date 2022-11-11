Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала будущее как никогда туманным на форуме Finopolis. Об этом сообщило РИА «Новости».
Набиуллина сделала такое заявление во время представления одного из спикеров мероприятия — председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова.
«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — сказала глава Центробанка.
Ранее Швецов работал в Банке России. Он занимал пост первого заместителя председателя ЦБ вплоть до марта 2022 года.
10 ноября журналисты спросили у Набиуллиной, прошла ли российская экономика дно и ожидает ли ее дальнейший спад. На что глава Банка России сообщила, что «не любит искать дно», и добавила, что даже в оптимистическом сценарии сейчас необходимо предусматривать худшие варианты развития.