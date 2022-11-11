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Эльвира Набиуллина назвала будущее как никогда туманным
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:03

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала будущее как никогда туманным на форуме Finopolis. Об этом сообщило РИА «Новости».

Набиуллина сделала такое заявление во время представления одного из спикеров мероприятия — председателя наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова.

«Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — сказала глава Центробанка.

Ранее Швецов работал в Банке России. Он занимал пост первого заместителя председателя ЦБ вплоть до марта 2022 года.

10 ноября журналисты спросили у Набиуллиной, прошла ли российская экономика дно и ожидает ли ее дальнейший спад. На что глава Банка России сообщила, что «не любит искать дно», и добавила, что даже в оптимистическом сценарии сейчас необходимо предусматривать худшие варианты развития.

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Банк РоссииМосковская биржа
люди
Эльвира НабиуллинаШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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