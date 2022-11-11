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Умер актер Кевин Конрой. Он озвучивал Бэтмена в мультфильмах Warner Bros.
Виктория Шанина
Сегодня в 20:02

В возрасте 66 лет скончался американский актер Кевин Конрой. Об этом в твиттере пишет One Take News со ссылкой на пресс-релиз студии Warner Bros. Discovery (опубликован в том же посте).

У Конроя был рак. Судя по пресс-релизу, узнал об этом актер уже на поздней стадии.

Кевин Конрой наиболее известен как актер дубляжа. Он озвучил Бэтмена в одноименном мультсериале 90-х, после чего стал чуть ли не официальным голосом Брюса Уэйна и озвучивал его в анимационных сериалах и фильмах вселенной DC, а также серии игр Batman: Arkham и Injustice.

Также голос Конроя можно услышать в документалке «Перевал Дятлова: Гипотеза о йети», мультфильмах «Шазам!», «Скуби-Ду и угадай кто?» и других картинах.

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Кевин Конрой
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