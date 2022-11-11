Умер актер Кевин Конрой. Он озвучивал Бэтмена в мультфильмах Warner Bros.

Кевин Конрой наиболее известен как актер дубляжа. Он озвучил Бэтмена в одноименном мультсериале 90-х, после чего стал чуть ли не официальным голосом Брюса Уэйна и озвучивал его в анимационных сериалах и фильмах вселенной DC, а также серии игр Batman: Arkham и Injustice.