THR: в Китае могут не выйти в прокат «Черный Адам» и «Черная пантера 2». Из‑за ЛГБТ и Далай-ламы

Актер выложил в соцсетях снимок с тибетским духовным лидером в 2020 году. В Китае Далай-ламу XIV считают опасным сепаратистом. В 1959 году население Тибета выступило против китайской власти, мятеж был подавлен, а Далай-ламе пришлось бежать из страны.