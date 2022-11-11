THR: в Китае могут не выйти в прокат «Черный Адам» и «Черная пантера 2». Из‑за ЛГБТ и Далай-ламы

В Китае могут не выйти в кинопрокат два американских блокбастера — «Черный Адам» и «Черная пантера 2». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Власти страны пока не объявили, разрешат они или нет показать картины местным зрителям. Препятствиям этому могут стать ЛГБТ-персонажи сиквела «Черной пантеры» и участие в «Черном Адаме» Пирса Броснана.
ЛГБТ-герои не впервые становятся проблемой для дистрибуции фильмов в Китае — ранее из‑за них до проката не допустили четвертого «Тора». Пирс Броснан, по утверждению издания, возмутил китайские регуляторы фотографией с Далай-ламой XIV.
Актер выложил в соцсетях снимок с тибетским духовным лидером в 2020 году. В Китае Далай-ламу XIV считают опасным сепаратистом. В 1959 году население Тибета выступило против китайской власти, мятеж был подавлен, а Далай-ламе пришлось бежать из страны.