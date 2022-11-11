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Катя Кищук выпустила новый сингл «Out of Luck»
Дарья Мельникова
Сегодня в 19:59

Катя Кищук вернулась в музыкальную индустрию после долгого перерыва, выпустив сингл «Out of Luck».

Это первая работа артистки в рамках сольного проекта К. Продюсером трека выступил Sega Bodega, сотрудничающий с Shygirl и Eartheater.

По словам Кищук, песня рассказывает историю обреченных отношений, в которых больше нет любви. Певица заметила, что в ближайшее время она завершит работу над англоязычным EP.

«Это электронная музыка. Мне кажется, что лучшее слово, чтобы его описать, — это messy. Трек стремительный, я в восторге от продакшена», — сказала Кищук.

В ноябре 2018 года Кищук объявила об уходе из группы Serebro. Она занялась сольной карьерой под псевдонимом Katerina.

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