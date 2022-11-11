Катя Кищук выпустила новый сингл «Out of Luck»

Катя Кищук вернулась в музыкальную индустрию после долгого перерыва, выпустив сингл «Out of Luck».
Это первая работа артистки в рамках сольного проекта К. Продюсером трека выступил Sega Bodega, сотрудничающий с Shygirl и Eartheater.
По словам Кищук, песня рассказывает историю обреченных отношений, в которых больше нет любви. Певица заметила, что в ближайшее время она завершит работу над англоязычным EP.
«Это электронная музыка. Мне кажется, что лучшее слово, чтобы его описать, — это messy. Трек стремительный, я в восторге от продакшена», — сказала Кищук.
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