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Эшли Тисдейл снимется в комедийном сериале «Brutally Honest». Он будет полуавтобиографическим
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:49

Американская актриса Эшли Тисдейл, более всего известная по фильму «Классный мюзикл», снимется в комедийном сериале «Brutally Honest» («Жестокая правда»), частично основанном на ее жизни. Об этом рассказал Deadline.

Проект разработает CBS. Тисдейл выступит исполнительным продюсером шоу наряду с Сарой Хаскинс и Эмили Халперн, работавшими над сериалами «Второй шанс Кэрол», «Хорошие девчонки» и «Третья жена». Хаскинс и Халперн напишут сценарий.

«Brutally Honest» будет посвящен сложностям материнства. Создатели обещают рассказать историю о том, как «ребенок может погубить, спасти, изменить, разрушить и вдохновить ваш брак… и все это до обеда».

«Я возвращаюсь! Я мечтала об этом моменте годами. Это потрясающе — делать вещи, которые не только аутентичны, но основаны на этой новой главе жизни и вдохновлены ею. Я так рада вернуться вместе с Сарой и Эмили, которые полностью понимают и воплощают мое видение. Как сказала однажды Михаэла Коул, „Не бойтесь исчезнуть. Для этого. Для нас. На время. И посмотрите, что приходит к вам в тишине“», — прокомментирована новость Тисдейл.

Когда шоу выйдет в эфир, пока не сообщается. Также неизвестно, какие актеры, помимо Тисдейл, примут участие в проекте.

Эшли Тисдейл не появлялась на экране в течение нескольких лет. После завершения сериала «Второй жанс Кэрол» в 2020 году актриса не снималась. Последний проект с ее участием также разрабатывали Хаскинс и Халперн.

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