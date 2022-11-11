Эшли Тисдейл снимется в комедийном сериале «Brutally Honest». Он будет полуавтобиографическим

«Я возвращаюсь! Я мечтала об этом моменте годами. Это потрясающе — делать вещи, которые не только аутентичны, но основаны на этой новой главе жизни и вдохновлены ею. Я так рада вернуться вместе с Сарой и Эмили, которые полностью понимают и воплощают мое видение. Как сказала однажды Михаэла Коул, „Не бойтесь исчезнуть. Для этого. Для нас. На время. И посмотрите, что приходит к вам в тишине“», — прокомментирована новость Тисдейл.