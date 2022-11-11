В Москве у одной квартиры оказалось 290 собственников. Суд всех «выселил»

Суд в Москве отменил регистрацию права собственности на микродоли в двухкомнатной квартире, у которой было почти 300 собственников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на столичную прокуратуру.
Такую квартиру обнаружили на улице Маршала Новикова. Все 43,3 квадратных метра в ней были поделены на доли, а одна из них — еще на 320 микродолей.
В период с декабря 2021 года по апрель 2022 года новых собственников обрели 286 микродолей. Все они были переданы на основании договоров дарения.
Каждому владельцу принадлежало примерно 0,31% от всей квартиры. Однако даже такая доля позволила им «регистрировать в квартире иных лиц в неограниченном количестве». При этом предоставить этим лицам изолированное жилое помещение, соразмерное долям, новые собственники, очевидно, не могли.
«Таким образом, доли в квартире приобретались без намерения использовать их для проживания, что свидетельствует о мнимости сделок дарения, на основании которых лицами приобретено право собственности», — заявили в прокуратуре.
Хорошевский межрайонный прокурор подал иск, в котором потребовал признать договоры дарения микродолей недействительными, прекращения права собственности и снятия фиктивно зарегистрированных в квартире лиц с регистрационного учета.
Требования прокурора в полном объеме удовлетворил Хорошевский районный суд Москвы. По материалам прокурорской проверки также было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества при получении выплат и фиктивной регистрации граждан по месту жительства.