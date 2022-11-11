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MGMT, Рианна, Моргенштерн* и Стормзи: главные релизы этой пятницы
Денис Ламехов
Сегодня в 14:14

По традиции в ночь с четверга на пятницу выходит множество музыкальных релизов. Делимся главными новинками.

Антоха MC

«Школьная»

Первый сингл с грядущей пластинки Антохи, которая выйдет в конце 2022 года. «Посвящается всем, кто влюблялся в школе или, возможно, влюбляется прямо сейчас», — говорит артист. За текст вновь отвечает Андрей Кузнецов, брат музыканта.

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Моргенштерн*

«Я убил Марка»

Дисс на Оксимирона* — и одновременно ответ на его «Bassline Business», оканчивающийся обращением к Моргенштерну. Последний в диссе произносит: «Понимаю, травма, жалко тебя, милый мой. Трудно быть жертвой, публично изнасилованной».

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Рианна

«Born Again»

Вторая после шестилетнего затишья композиция певицы — и вновь для саундтрека к сиквелу «Черной пантеры», где кроме Рианны Future, Burna Boy и множество артистов из ЮАР, Нигерии, Мексики.

Поп-балладу сочинил The Dream (он же — автор музыки к хиту «Umbrella»), подпевает исполнительнице G-Eazy. Альбома, как накануне заявила Рианна в интервью Associated Press, в обозримом будущем ждать не стоит.

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MGMT

«11.11.11»

Собрание треков, сочиненных специально для выставки мастера издевки и китча Маурицио Каттелана в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Первое и единственное их исполнение — 11 ноября 2011 года там же. Чтобы все окончательно зарифмовалось, запись выпустили спустя одиннадцать лет.

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Стормзи

«Firebabe»

Стормзи выложил новый сингл с альбома «This Is What I Mean» — как и предыдущий «Hide & Seek», он нежный, не граймовый. Журналу i-D музыкант о нем отозвался так: «Эта песня о первой искре. Когда только встретил партнера, наблюдаешь за ним, присматриваешься к нему».

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Brockhampton

«The Ending»

Американский бойз-бэнд находится в процессе распада, но продолжает публиковать песни, которые под вывеской группы записывает ее фронтмен Кевин Эбстрэкт. Как и «Big Pussy», новый сингл войдет в альбом «Family» — он увидит свет уже 17 ноября и станет для коллектива последним.

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Lovv66

«Gloryligion»

После трэпа и гиперпопа Lovv66 эксплуатирует чикагскую стилистику. Отсылки к основанному уроженцем Чикаго Чифом Кифом объединению Glo Gang и его любимой джинсовой марке True Religion заложены даже в название пластинки.

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*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) и Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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