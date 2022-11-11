MGMT, Рианна, Моргенштерн* и Стормзи: главные релизы этой пятницы

Собрание треков, сочиненных специально для выставки мастера издевки и китча Маурицио Каттелана в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Первое и единственное их исполнение — 11 ноября 2011 года там же. Чтобы все окончательно зарифмовалось, запись выпустили спустя одиннадцать лет.