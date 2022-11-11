MGMT, Рианна, Моргенштерн* и Стормзи: главные релизы этой пятницы

По традиции в ночь с четверга на пятницу выходит множество музыкальных релизов. Делимся главными новинками.
Антоха MC
«Школьная»
Первый сингл с грядущей пластинки Антохи, которая выйдет в конце 2022 года. «Посвящается всем, кто влюблялся в школе или, возможно, влюбляется прямо сейчас», — говорит артист. За текст вновь отвечает Андрей Кузнецов, брат музыканта.
Моргенштерн*
«Я убил Марка»
Дисс на Оксимирона* — и одновременно ответ на его «Bassline Business», оканчивающийся обращением к Моргенштерну. Последний в диссе произносит: «Понимаю, травма, жалко тебя, милый мой. Трудно быть жертвой, публично изнасилованной».
Вторая после шестилетнего затишья композиция певицы — и вновь для саундтрека к сиквелу «Черной пантеры», где кроме Рианны Future, Burna Boy и множество артистов из ЮАР, Нигерии, Мексики.
Поп-балладу сочинил The Dream (он же — автор музыки к хиту «Umbrella»), подпевает исполнительнице G-Eazy. Альбома, как накануне заявила Рианна в интервью Associated Press, в обозримом будущем ждать не стоит.
MGMT
«11.11.11»
Собрание треков, сочиненных специально для выставки мастера издевки и китча Маурицио Каттелана в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Первое и единственное их исполнение — 11 ноября 2011 года там же. Чтобы все окончательно зарифмовалось, запись выпустили спустя одиннадцать лет.
Стормзи
«Firebabe»
Стормзи выложил новый сингл с альбома «This Is What I Mean» — как и предыдущий «Hide & Seek», он нежный, не граймовый. Журналу i-D музыкант о нем отозвался так: «Эта песня о первой искре. Когда только встретил партнера, наблюдаешь за ним, присматриваешься к нему».
Brockhampton
«The Ending»
Американский бойз-бэнд находится в процессе распада, но продолжает публиковать песни, которые под вывеской группы записывает ее фронтмен Кевин Эбстрэкт. Как и «Big Pussy», новый сингл войдет в альбом «Family» — он увидит свет уже 17 ноября и станет для коллектива последним.
Lovv66
«Gloryligion»
После трэпа и гиперпопа Lovv66 эксплуатирует чикагскую стилистику. Отсылки к основанному уроженцем Чикаго Чифом Кифом объединению Glo Gang и его любимой джинсовой марке True Religion заложены даже в название пластинки.
*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) и Оксимирон (настоящее имя — Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.