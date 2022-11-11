Лили Коллинз снимется в экранизации романа Лизы Лутц «Сообщник»

Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно. Он станет уже не первым совместным проектом Коллинз и Amazon Studios: в 2016–2017 годах актриса участвовала в сериале Билли Рэя «Последний магнат» по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.