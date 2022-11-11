Лили Коллинз снимется в экранизации романа Лизы Лутц «Сообщник»

Актриса Лили Коллинз, известная по сериалу «Эмили в Париже» и триллеру «Красивый, плохой, злой», снимется в экранизации романа Лизы Лутц «Сообщник» («The Accomplice»). Об этом сообщил Variety.
Сериал выпустит Amazon. Сценарий проекта разработает Олимия Милч, работавшая над «Восемью подругами Оушена». Коллинз выступит не только исполнительницей одной из главных ролей, но и исполнительным продюсером шоу.
Также продюсированием «Сообщника» займется супруг актрисы Чарли Макдауэлл. Он будет работать вместе с Дилан Кларк, Брайаном Уильямсом и Алексом Орловски — с последним Коллинз уже работала над фильмом «Внезапная удача».
«Сообщник» расскажет о лучших друзьях Луне Грэй и Оуэне Манне, жизни которых оказались навсегда связаны трагедией — загадочной смертью одного из их знакомых. Много лет спустя университетским приятелям вновь приходится переживать вместе страшное событие, когда убитой обнаруживают супругу Оуэна.
«„Сообщник“ исследует силу общей истории, цену ее сохранения и то, что происходит, когда вы начинаете задаваться вопросом, насколько хорошо вы знаете единственного человека, который по-настоящему знает вас», — утверждает синопсис будущего шоу.
Когда сериал выйдет на экраны, пока неизвестно. Он станет уже не первым совместным проектом Коллинз и Amazon Studios: в 2016–2017 годах актриса участвовала в сериале Билли Рэя «Последний магнат» по мотивам романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.