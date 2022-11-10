В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который ужесточает условия усыновления и опеки. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Думы.
Он предлагает внести изменения в Семейный кодекс, закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве» с 1 сентября 2023 года.
Если законопроект примут, граждане смогут усыновлять единовременно только одного ребенка. Будущим приемным родителям, а также самим детям при этом придется проходить социально-психологическое обследование.
Органы опеки и попечительства, согласно новой инициативе, должны будут «сопровождать» опекунов и сирот. К контролю за условиями жизни детей предлагают также привлекать психологов, педагогов, юристов и других специалистов.
Согласно опубликованному документу, на реализацию этих проектов потребуется около 803,7 млн рублей в год. Эти деньги пойдут на организацию обследований и «сопровождение» опекунов.
Кроме того, законопроект рекомендует обеспечить преимущественное право опеки бабушкам и дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам, и иным родственникам детей. Документ подготовило Минпросвещения. По мнению ведомства, принятие его поможет сократить число случаев так называемого «вторичного сиротства» — возвращения усыновленных детей обратно в детсткий дом.