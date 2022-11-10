В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий условия усыновления и опеки

Кроме того, законопроект рекомендует обеспечить преимущественное право опеки бабушкам и дедушкам, совершеннолетним братьям и сестрам, и иным родственникам детей. Документ подготовило Минпросвещения. По мнению ведомства, принятие его поможет сократить число случаев так называемого «вторичного сиротства» — возвращения усыновленных детей обратно в детсткий дом.