В МАМТ покажут первую в России постановку комической оперы «Робинзон Крузо»

«Это история „блудных сыновей“, ежечасно открывающих мир для себя и для нас. Именно они летят в космос, двигают науку, творят искусство. Любопытство, жажда риска, авантюризм — это же здорово! В роскошных оффенбаховских ансамблях — приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе», — рассказал режиссер-постановщик спектакля Титель.