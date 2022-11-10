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В МАМТ покажут первую в России постановку комической оперы «Робинзон Крузо»
Рустам Абдуллин
Вчера в 23:03

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представит первую в России постановку комической оперы Жака Оффенбаха «Робинзон Крузо». Билеты продаются по этой ссылке.

В постановочную группу спектакля вошли режиссер Александр Титель, дирижер Ариф Дадашев и художник Владимир Арефьев. Текст диалогов и вокальных номеров на русском языке по заказу театра написал Алексей Иващенко.

«Это история „блудных сыновей“, ежечасно открывающих мир для себя и для нас. Именно они летят в космос, двигают науку, творят искусство. Любопытство, жажда риска, авантюризм — это же здорово! В роскошных оффенбаховских ансамблях — приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе», — рассказал режиссер-постановщик спектакля Титель.

Оперетта «Робинзон Крузо» была впервые поставлена в Париже в 1867 году. Меньше чем через год состоялись премьеры в Вене и Брюсселе, чуть позже с «Робинзоном Крузо» познакомились в США. Следующий всплеск интереса постановку ждал уже в XX веке.

В основу либретто оперетты легли мотивы одноименной книги Даниэля Дефо, рассказывающей о приключениях моряка, оказавшегося на необитаемом острове. Однако авторы комической оперы весьма вольно подошли к сюжету романа: на поиски пропавшего Робинзона отправляется его невеста Ядвига, и вскоре на необитаемом острове собирается довольно разнообразная компания.

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Сергей РодионовАлександр ТительЖак ОффенбахВладимир АрефьевАлексей ИващенкоДаниэль Дефо
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