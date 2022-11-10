Netflix показал тизер-трейлер сериала «Ведьмак: Происхождение»

Одну из центральных ролей в нем сыграет Мишель Йео, известная по фильмам «Всё везде и сразу» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Помимо нее, в сериале можно будет увидеть Лоуренса О’Фуарана, Софию Браун и Джейкоба Коллинза-Леви.