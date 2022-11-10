В Театре имени Гоголя покажут спектакль «Мещане. Попытка прочтения»

В качестве режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств Сергей Голомазов. В спектакле «Мещане. Попытка прочтения» он выводит на первый план не разногласия между носителями мещанского и революционного мировоззрений, а драму отца семейства, которому не удается найти общий язык с собственными детьми.