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В Театре имени Гоголя покажут спектакль «Мещане. Попытка прочтения»
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:18

15 ноября в Московском драматическом театре имени Гоголя состоится премьера спектакля «Мещане. Попытка прочтения». Об этом «Афише Daly» рассказали в пресс-службе театра.

Постановка по пьесе Горького расскажет о сложности взаимоотношений в доме зажиточного мещанина Бессеменова, где пытаются ужиться родители, дети, дальние родственники, квартиранты, приживалы и нахлебники.

В качестве режиссера-постановщика выступил заслуженный деятель искусств Сергей Голомазов. В спектакле «Мещане. Попытка прочтения» он выводит на первый план не разногласия между носителями мещанского и революционного мировоззрений, а драму отца семейства, которому не удается найти общий язык с собственными детьми.

В постановке сыграют Илья Антоненко, Марика Шмуксте или Авелина Квасова, Артем Губин, Полина Некрасова, Александр Хотенов, Евгения Розанова, Марк Бурлай, Никита Кологривый или Павел Стонт, Александра Розанова или Юлия Макарова, Дарья Шитикова, Евгений Аксенов и Артем Минасян.

Стоимость билетов начинается от 800 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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Сергей ГоломазовИлья АнтоненкоПолина НекрасоваАлександр ХотеновЕвгения РозановаПавел СтонтЮлия МакароваЕвгений Аксенов
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