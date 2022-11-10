В аэропорту Домодедово неизвестные с автоматами отобрали у двоих мужчин сумки с 4 млн долларов

По данным телеграм-канала Baza, жертвами ограбления стали двое мужчин из Кыргызстана, прилетевших в Москву для покупки бизнеса. Они задекларировали наличные деньги, а спустя несколько минут на выходе из аэропорта к ним подъехали злоумышленники.