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В аэропорту Домодедово неизвестные с автоматами отобрали у двоих мужчин сумки с 4 млн долларов
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:33

На выходе из аэропорта Домодедово неизвестные в масках и с автоматами украли у двоих мужчин сумки с 4 млн долларов, сообщает ТАСС. Обошлось без стрельбы: пострадавшие сами отдали деньги.

По данным телеграм-канала Baza, жертвами ограбления стали двое мужчин из Кыргызстана, прилетевших в Москву для покупки бизнеса. Они задекларировали наличные деньги, а спустя несколько минут на выходе из аэропорта к ним подъехали злоумышленники.

ТАСС пишет, что вместе с деньгами нападавшие похитили несколько человек, которых уже нашли. Нападение было заранее спланировано и проводилось по наводке, сообщили в правоохранительных органах.

ТАСС пишет, что неизвестные угнали два автомобиля — Lexus и Toyota Land Cruiser, которые позднее нашли полицейские. Нападавшие, по предварительным данным, скрылись на автомобиле Chevrolet Tahoe.

По данным источника «Рен ТВ», полиция уже разыскивает преступников, в столичном округе объявлен план «Перехват».

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Аэропорт Домодедово
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