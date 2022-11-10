Публикуем фрагмент четвертого сезона сериала «Трудные подростки»

Действие четвертого сезона начинается сразу после конца третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. Как и раньше, они попадают в неприятности, втягивая в них своего наставника. Но теперь их приключения становятся опаснее. Однажды, стараясь спасти Ковалева, друзья случайно поджигают стриптиз-клуб местного авторитета.