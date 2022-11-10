Публикуем фрагмент четвертого сезона сериала «Трудные подростки»

Онлайн-сервис more.tv поделился с «Афишей Daily» эксклюзивным фрагментом второй серии нового сезона «Трудных подростков». Премьера двух первых эпизодов состоялась в онлайн-кинотеатре 10 ноября.
Действие четвертого сезона начинается сразу после конца третьего. Главные герои по-прежнему пытаются повзрослеть и найти общий язык с близкими. Как и раньше, они попадают в неприятности, втягивая в них своего наставника. Но теперь их приключения становятся опаснее. Однажды, стараясь спасти Ковалева, друзья случайно поджигают стриптиз-клуб местного авторитета.
К касту четвертого сезона присоединился молодой актер Анар Халилов («Этерна: Часть первая»). К своим ролям вернулись Никита Волков, Виталий Андреев, Анастасия Крылова, Глеб Калюжный, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова и другие.
«Трудные подростки» выходят на more.tv с 2019 года. Проект дважды становился лауреатом Национальной премии в области веб-индустрии в номинации «Выбор прессы: лучший интернет-сериал» — в 2019-м и 2020 годах.