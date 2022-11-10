Коллекция сооснователя Microsoft стала самым дорогим частным собранием в истории торгов искусством

Коллекция искусства покойного сооснователя американской корпорации Microsoft Пола Аллена стала самым дорогим частным собранием в истории арт-торгов — работы были проданы на аукционе Christie’s за рекордные 1,5 млрд долларов. Об этом сообщает The Guardian.
В коллекцию входили более 150 произведений, среди которых «Гора Сент-Виктуар» Поля Сезанна, «Сад с кипарисами» Винсента Ван Гога, «Материнство II» Поля Гогена и «Березовый лес» Густава Климта.
Здесь же — полотна Сандро Боттичелли, Пьера Огюста Ренуара, Дэвида Хокни, Роя Лихтенштейна, Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда.
Cамой дорогой работой из коллекции стала картина Жоржа Сера «Натурщицы» — она ушла с молотка за 149,24 млн долларов. Таков результат первого этапа торгов. Второй пройдет сегодня, 10 ноября.
Согласно завещанию Аллена, средства в полном объеме будут направлены на благотворительность. Он умер в 2018 году на 66-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения неходжкинской лимфомы, одной из разновидностей рака.