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На Netflix выйдет рождественская короткометражка «Босс-молокосос». Посмотрите ее трейлер
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:39

В сети появился трейлер рождественского спецвыпуска мультфильма «Босс-молокосос». Он выйдет на стриминговом сервисе Netflix 6 декабря.

Мультфильм расскажет о встрече главного героя с Санта-Клаусом, с которым, как окажется, он уже сотрудничал в прошлом. Отношения мальчика с будущим зимним волшебником, судя по ролику, не сложились.

Видео демонстрирует, как Босс-молокосос стремится напакостить Санте. Однако шалость идет не по плану, в результате чего герой вместе со старшим братом Тимом оказывается на Северном Полюсе.

Прежде чем вернуться домой, предприимчивый младенец решает провести в хозяйстве Санты реорганизацию. Она, похоже, не очень придется по вкусу помощникам рождественского деда.

Над фильмом «Босс-молокосос. Рождественский бонус» работали те же актеры, что участвовали в полнометражных лентах. К своим ролям вернулись Джей Пи Карлиак, Пирс Ганьон, Хоуп Леви, Дэвид Коллинс. Санта-Клауса озвучил Джордж Лопес.

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Пирс Ганьон
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