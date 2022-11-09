Bad Bunny стал лучшим артистом года по версии Apple Music

«Когда я начинал, у меня не было глобальной фан-базы. Я благодарен за все, чего я достиг и что пережил. Движение латинской музыки очень сильно выросло. Я бы никогда не стал приписывать себе все заслуги или говорить: „Это благодаря мне“. Нет, это каждый из нас. Целое поколение. Наша энергия и присутствие всегда ощущаются», — сказал музыкант в интервью Apple Music.