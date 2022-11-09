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Bad Bunny стал лучшим артистом года по версии Apple Music
Дарья Мельникова
Сегодня в 23:05

Apple Music назвал Bad Bunny артистом года. Об этом сообщает Billboard.

Издание подчеркивает, что Bad Bunny признан лучшим артистом года за свое мастерство и влияние на мировую культуру. Его релиз «Un Verano Sin Ti» стал самым скачиваемым альбомом в Apple Music в этом году.

«Наблюдать за тем, как Bad Bunny прошел путь от артиста Apple Music Up Next в 2018 году до нашего артиста года в этом году, было просто необыкновенно. Мы поздравляем его с рекордным годом и за то, что он продолжает доносить латинскую музыку до широкой мировой аудитории», — подчеркнул вице-президент компании по Apple Music и Beats Оливер Шуссер.

Музыкант также стал крупнейшим латиноамериканским артистом Apple Music за все время по количеству прослушиваний в мире.

«Когда я начинал, у меня не было глобальной фан-базы. Я благодарен за все, чего я достиг и что пережил. Движение латинской музыки очень сильно выросло. Я бы никогда не стал приписывать себе все заслуги или говорить: „Это благодаря мне“. Нет, это каждый из нас. Целое поколение. Наша энергия и присутствие всегда ощущаются», — сказал музыкант в интервью Apple Music.

В предыдущие годы артистами года по версии Apple Music становились Billie Eilish, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Taylor Swift и The Weeknd.

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