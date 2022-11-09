Netflix опубликовал трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем ютьюб-канале трейлер анимационного фильма «Пиноккио», который создал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Форма воды»).
Ролик обещает, что картина расскажет историю, о которой зрители, как им кажется, знают все. На самом же деле многое из жизни деревянного мальчика остается неизвестным, утверждает видео.
Далее в трейлере демонстрируется встреча Пиноккио и людей, живущих в одном городе с его «папой» и создателем Джепетто. На ней кукла заявляет, будто является «настоящим мальчиком».
Это, как указывает растущий нос Пиноккио, оказывается неправдой. Деревянная игрушка не может заменить Джепетто погибшего сына. Понимая, что «папа» не любит его, как своего ребенка, Пиноккио решает покинуть дом.
Ролик показывает, как герой встречает диковинное существо с крыльями птицы, рогами буйвола и лицом женщины. Оно объясняет Пиноккио, что жизнь людей конечна, в отличие от жизни куклы.
Существо наставляет и сверчка, спутника деревянного мальчика. «Направь его быть хорошим», — говорит оно. После этого зрители видят фрагменты из приключений Пиноккио, которые, как надеется Джепетто, приведут его обратно домой.
Премьера фильма, снятого дель Торо при участии Марка Густафсона в технике стоп-моушен — покадровой съемки, — состоится 9 декабря. В оригинальной версии можно будет услышать голоса Юэна МакГрегора, Грегори Манна, Дэвида Брэдли, Кейт Бланшетт, Тильды Суинтон, Кристофа Вальца и других актеров.