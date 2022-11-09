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В ДТП погиб замглавы администрации Херсонской области Стремоусов
Виктория Шанина
Сегодня в 16:29

Погиб Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации части Херсонской области, контролируемой Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона.

По словам собеседника агентства, причиной смерти Стремоусова стало ДТП. Других подробностей, в частности обстоятельств аварии, не приводится.

При этом Минздрав Херсонской области пишет, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. Министерство подтвердило только факт произошедшего ДТП.

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — заявил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

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