Вышел трейлер комедийного боевика «High Heat» с Ольгой Куриленко и Доном Джонсоном

Кинокомпания Saban Films опубликовала трейлер комедийного боевика «High Heat» («Высокая температура»). В главных ролях — Ольга Куриленко («Квант милосердия») и Дон Джонсон («Достать ножи»).
Картина рассказывает про шеф-повара Ану (Куриленко) и ее мужа Рэя (Джонсон). Они владеют успешным рестораном, но хранят друг от друга довольно серьезные тайны — он должен мафии очень много денег, а она — бывший агент КГБ.
Рэй становится целью киллеров, а Ана очень легко справляется с наемниками и спасает мужа. Теперь тайное становится явным, и супруги объединяются для борьбы с криминальной империей ради спасения своего бизнеса и жизни.
Помимо Куриленко и Дона Джонсона в фильме также снялись Крис Диамантопулос («Три балбеса»), Кэйтлин Даблдэй («Поймай меня, если сможешь»). Режиссером выступил Зак Голден, для него это вторая режиссерская работа после вестерна «Побег заключенного 614».
Премьера «High Heat» состоится 16 декабря 2022 года.