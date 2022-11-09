Вышел трейлер комедийного боевика «High Heat» с Ольгой Куриленко и Доном Джонсоном

Картина рассказывает про шеф-повара Ану (Куриленко) и ее мужа Рэя (Джонсон). Они владеют успешным рестораном, но хранят друг от друга довольно серьезные тайны — он должен мафии очень много денег, а она — бывший агент КГБ.