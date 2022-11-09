Исследование: почти четверть россиян подвержены думскроллингу

Почти четверть россиян, опрошенных платформой Skillbox и командой исследований VK, подвержены думскроллингу. Результаты опроса есть в распоряжении «Афиши Daily».
Согласно определению, думскроллинг — занятие, в рамках которого человек тратит много времени на чтение негативных новостей в интернете. Каждый десятый опрошенный россиянин следит за новостями без остановки (10%) или обновляет ленту хотя бы несколько раз в день (13%).
Две трети респондентов не ограничивают себя в потреблении новостей и не считают это нужным. Самый популярный эффект от думскроллинга — чувство тревоги, с ним сталкивается 25% участников опроса. Каждый пятый испытывает расстройство после беспорядочного обновления новостной ленты, а 16% раздражаются и злятся.
При этом часть опрошенных замечают положительный эффект от думскроллинга: 15% ответили, что успокаиваются благодаря этому занятию, а 14% ощущают, что начинают контролировать ситуацию.
55% респондентов заявили, что знают, как побороть тревогу. Многим помогает общение с близкими и друзьями (25%), компьютерные и настольные игры (22%), сон (21%) и прогулки (20%). Другим — сериалы и фильмы (17%), музыка и подкасты (15%), книги (14%), контакт с животными (13%), вкусная еда (11%), ручной труд (11%) и секс (10%).
Реже — теплая ванна или массаж (8%), спорт (7%), консультации с психологом (7%), шопинг (7%). Вопрос предполагал выбор до трех вариантов ответа для каждого опрошенного.
В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.