Netflix опубликовал тизер сериала «Лживая жизнь взрослых». Он поставлен по роману Элены Ферранте

На ютьюб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер сериала «Лживая жизнь взрослых» — киноадаптации одноименного романа итальянской писательницы Элены Ферранте.
Шоу выйдет на платформе 4 января. Оно расскажет в шести эпизодах о девушке по имени Джованна из Неаполя. Будучи подростком, она покинула дом и встретилась с тетей, на которую, к ужасу родителей, оказалась похожей.
В отличие от матери и отца, тетка не видит страшных недостатков девочки и становится ее наставницей в жизни. Под ее опекой Джованна взрослеет, находит друзей и врагов и ищет свое место в жизни, обнаруживая скрытую от нее правду.
Сериал снял режиссер Эдоардо Де Анжелис («Марадона: Благословенная мечта», «Неделимый»). Он же написал сценарий вместе с Лаурой Палуччи, Франческо Пикколо и Эленой Ферранте.
Главные роли исполнили Валерия Голино, Алессандро Пресиози, Пина Турко и Джордана Маренго. Они продемонстрировали два мира Неаполя 1990-х годов — «высший свет, где носят маску утонченности, и вульгарные и захватывающие нижние кварталы», где живет тетя Джованны Виттория.
Роман «Лживая жизнь взрослых» вышел в 2019 году. Он станет уже четвертым романом Ферранте, который получит экранизацию. Ранее по книгам писательницы сняли фильмы «Любовь в тягость», «Дни одиночества» и сериал «Моя гениальная подруга».